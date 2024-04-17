Antalya'da teleferik kazasından sonra geriye kalanlar görüntülendi Geçen yaz sezonunda 90 bin ziyaretçiye ulaşan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde kaza sonrası teleferik bölgesi görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, kırılarak kabinlerden birine çarptı.

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı.

Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düşerken, Memiş Enes Gümüş isimli vatandaş ise hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi ise helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.

Teleferik kazasının yaşandığı alandaki enkaz, günler sonra havadan görüntülendi.

Bölgeye giriş izni verilmiyor

Ortadan ayrılan direk, direğin parçası, kopan direk parçasının zarar verdiği teleferik kabini görüntülere yansıdı. Direğin çarpması sonucu kabinden kopan parçalar ve tellerin etrafa dağıldığı görüldü.

Yetkililer dışında bölgeye girişin izin verilmediği alanda, polis ekipleri önlemlerini sürdürüyor.

5 kişi tutuklandı

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)