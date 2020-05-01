Antalya'da telefonu çalınan kadın polisten ceza yedi

Yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası kesilen kadın, “Keşke polisi aramasaydım.” dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 yaşındaki oğlu Ali Ç. ile birlikte market alışverişine otomobiliyle gelen Özlem Mum, çocukların markete alınmadığını öğrendi.

Bunun üzerine oğluna oynaması için cep telefonunu verip, markete girdi.

HIRSIZLIĞI POLİSE BİLDİRDİ

Bu sırada otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, küçük çocuğun elinden telefonu alıp kaçtı. Marketten çıkan anne Özlem Mum, geldiğinde oğlunun ‘anne telefonu aldılar’ diye ağlaması üzerine durumu polise bildirdi.

Telefonu çalınan kadın polisten ceza yedi İZLE

CEZAYI DUYUNCA ŞOKA GİRDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Özlem Mum’un ifadesine başvurdu. Bu sırada bir polis memuru da korktuğu gözlenen küçük çocuğu teskin etti. Ekiplere olayı anlatan kadın, yürüyüş mesafesi dışında kalan alışveriş alanına geldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası yiyeceğini öğrenince ikinci kez şoka uğradı.

"KEŞKE POLİSİ ARAMASAYDIM"

Polise, “Ceza yazma ablam” diyen Mum, yaklaşık 2 bin TL değerindeki cep telefonun çalındığını belirterek, “Markete geldim. Bana en yakın market burasıydı. Çocuğun elindeydi telefon. Hırsız buralarda 1 saattir dolaşıyormuş. Çocuğun elinden almışlar. Şimdi polisler aradı, ceza yazacaklar bana. Öğlen 14.00’dan önce oldu bu olay, şimdi ceza mı yiyeceğiz? Keşke aramasaydım polisi.” dedi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, ekipler güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.