Antalya'da Tofaş marka otomobili çöpe attılar

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Serik ilçesi Kürüş Mahallesi Sanayi mevkiinde Fiat Tofaş marka otomobilin çöp konteynerinin yanına terk edildiğini görenlerin haber vermesi üzerine polis ekipleri, olay yerinde 07 FPB 87 plakalı otomobili çöp konteyneri yanında atıl vaziyette buldu ve motor parçalarının söküldüğünü belirledi.

POLİSLER YEDİEMİN OTOPARK GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİ

Ekipler plaka sorgulamasından aracın hacizli, arama ve yakalama kaydı olduğunu tespit etti. Polis, arama kaydı bulunan aracı çekici çağırarak yediemin otopark görevlilerine teslim etti.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

"BU MİLLİ SERVET, NOSTALJİK ARAÇ"

Bölge sakinlerinden Bülent Altıntaş, "Arabayı birkaç gün önce bırakmışlar. Kimin olduğu da belli değil. Biz de şaşırdık. Polise haber verildi ve çekici alıp götürdü aracı. Bu milli servet. Nostaljik bir araç.

Bizim mahallede oturanlar aracın parçalarını almak istedi ama aracın plakası üzerinde, ruhsatı içerisinde ancak motoru sökülmüştü. Herhalde bir sıkıntısı var." dedi.