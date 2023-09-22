Antalya'da toplu taşımayı ücretsiz kullanan yaşlılar mutlu Ankara’da özel halk otobüslerinde 65 yaş üzeri vatandaşların otobüslere alınmamasına yönelik yaşanan tartışmalar devam ederken, Antalya’da ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ise durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

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İHA

Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanımlarına ilişkin yeni bir karar alındı.

Ankara’da özel halk otobüslerinin maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracakları açıklandı.

Bu karar tepki sürerken, diğer şehirlerde de ‘65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?’ sorularını gündeme getirdi.

Antalya'da durum stabil

Antalya’da 65 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz olarak yaralandıkları bu hizmetten dolayı memnun olduklarını, ancak bazı bölgelerde gündeme gelen taşımama kararlarından rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Hiç hoş bir şey değil"

Durakta otobüs bekleyen 70 yaşındaki Senem Uzun, “Ben ücretsiz biniyorum ve memnunum. Hiç olmazsa bundan yararlanıyoruz. Aldığım para 5 bin 500 lira, kiralara para yetmiyor ki. Buna karar verenler bir ay kendileri yaşasın bakalım.

Ankara’yı duydum, hiç hoş bir şey değil. Bu karara karşıyız” diye konuşurken, bir başka ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaş da “Şu an ben ücretiz biniyorum. Böyle bir uygulama olmasın. Ne maaş alıyoruz ki?” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)