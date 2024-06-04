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Antalya'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü ehliyetini kaybetti

Antalya'da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü ehliyetini kaybetti Alanya ilçesinde karayolunda tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini riske atan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından 2 bin 196 lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sürücünün ehliyeti de iptal edildi.