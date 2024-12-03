İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 23 Kasım 2022'de yaşanan trajik kazada, 13 yaşındaki Bedirhan Kaynarca, yaya geçidini kullanırken M.U. (23) yönetimindeki 15 AAT 474 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaynarca, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

2 YIL HAPİS CEZASI, ACILI BABAYI KAHRETTİ

Kazaya ilişkin görülen karar duruşmasında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanan sürücü M.U., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün geri bırakılması kararıyla cezası ertelendi ve sürücü serbest bırakıldı. Bu durum, acılı baba Osman Kaynarca’nın tepkisine neden oldu.

"BU NASIL ADALET"

Oğlunun yaşamını yitirdiği kavşakta adalet arayışını sürdüren Osman Kaynarca, şunları söyledi:

Benim çocuğumun canı bu kadar mı? Sürücü sadece 2 yıl ceza aldı, o da ertelendi. Cezaevine bile girmedi, serbestçe dışarıda geziyor. Bu nasıl adalet?

"ÇOCUĞUMUN HESABINI SORACAĞIM"

Kaynarca, aynı bölgede daha önce de birçok kazanın yaşandığını ve hiçbir önlem alınmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: