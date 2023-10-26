Antalya'da Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı'nda uygulama noktası kuran trafik polislerini gören motosiklet sürücüsü Hasan A., trafik polislerinin dikkatini çekerek durduruldu.
Polis ekiplerini oyalamaya çalışan motosiklet sürücüsü Hasan A., alkol metreye üflememek için uzun süre direndi.
Sürücü, bir ara motosikletini park ettiği noktanın kontrol noktasına uzak olduğunu ifade ederek metre ile ölçülmesini talep etti.
38 yıl el konulurken, 28 bin 21 TL idari para cezası
Kendisine ceza yazılamayacağını belirten Hasan A., "Avukatım gelsin, siz neden benim üzerime geliyorsunuz. Şimdi siz duran motosiklete ceza mı yazacaksınız? Ben alkollüyüm, bunu reddetmiyorum. Gel ağabey beraber uygulama noktasına olan uzaklığımı ölçelim. 50 metre ise sen haklısın." dedi.
Sürücünün daha önce de ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırdığı öğrenildi.
Sürücünün ehliyetine 38 yıl el konulurken, 28 bin 21 TL idari para cezası uygulandı.
Motosiklet çekici ile çekildi
Şahsın motosikleti ise olay yerine gelen çekici ile çekildi.
Şahsın bu sırada motosikletinin peşinden koşarak, “Kardeşim versene motosikletimi.” demesi güldürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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