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Antalya'da trafikte hareketli anlar! Yol vermeyen otobüsün camını patlattı

Antalya'da trafikte hareketli anlar! Yol vermeyen otobüsün camını patlattı Yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü, küfredip hakaretler yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.