Antalya'da trafikte tartıştığı kadınlara tabanca doğrultan sürücü tutuklandı

Antalya'da bir sokak üzerinde ilerleyen kadın sürücü ve yanındaki yolcu, cadde üzerinde kendisine yol vermeyen erkek sürücü ile tartıştı.

Tartışma sırasında erkek sürücü, belinden silah çıkardı.

Saldırgan, 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı.

KADINLARA SİLAH DOĞRULTUP ARAÇTAN İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonu kameralarına yansıyan olay anının görüntülerinde, kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulduğu görüldü.

Görüntülerde ayrıca karşı şeritten geldiği görülen şüphelinin otomobilinden inerek araçtaki kadınlara silah doğrultup, "İn aşağı" dediği anlar yer aldı.

Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri, ismi G.T. olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

G.T.'nin işlemleri sürerken; evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Güven T. sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan Güven T. çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.