Antalya'da tüfekle yaralanan şahıs 1 kilometre yürüyerek yardım istedi

Antalya'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada Yakup A. ormanlık alanda tüfekle vuruldu. Yaralanan şahıs 1 kilometre yürüyerek yardım istedi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kavgada, Yakup A. yan bakma nedeniyle tartıştığı arkadaşı Murat Can K. tarafından tüfekle vuruldu.

İddiaya göre Murat Can K., daha önce tartıştığı Yakıp A’yı konuşmak için ormanlık alana çağırdı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Murat Can K. kavga anında yanındaki tüfeği ateşledi. Yakup A. tüfekten çıkan saçmalarla yüzünden ve vücudundan yaralandı.

YARALI HALDE 1 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Yakup A. yaralı haldeyken 1 km yürüyerek yanına gitti. Arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakup A’ya İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Murat Can K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakup A.’nın arkadaşı Hüseyin Altındaş olayla ilgili "2 arkadaşın arasında bir soğukluk oldu. Murat Can K., Yakup A.'ya 'Gel bir yerlere gidelim' deyince, beraber ormanlık alana gitmişler. Orada tartışma büyüyünce de Murat Can K., Yakup A.'ya tüfekle uzaktan ateş etmiş. Tüfekten çıkan saçmalar da Yakup A.'nın yüzüne ve vücuduna isabet etmiş. Hayati tehlikesi yok. Buraya kadar da ormanlık alandan yaklaşık 1 kilometre kadar yürüyerek gelmiş." ifadelerinde bulundu.