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İHA

Antalya'da yaz sezonun yaklaşmasıyla tur tekneleri de bakıma alınmaya başlandı.

Sezona hazırlıklı girmek isteyen bir şahsa ait tekne de gerekli bakımlarının yapılması için Kum mevkiindeki tersanede karaya çekildi.

Daha sonra yetkililer, Prim isimli tur teknesinin pervanesinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI

İhbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, teknenin pervanesinin spiral ile kesilerek çalındığını belirleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SPİRAL MAKİNESİYLE KESİP ÇALDI

Kamera görüntülerinde, teknenin yanına araçla gelen bir şahsın, teknenin pervanesini kesip çaldıktan sonra geldiği araçla olay yerinden ayrıldığını belirledi.

AYNI GÜN YAKALANIP SERBEST KALDI

Jandarma ekipleri, yapmış oldukları çalışma sonucunda kimliğini belirlediği H.A. isimli şüpheliyi aynı gün içinde yakaladı.

Şüpheli H.A.’nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.