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    Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı

    Turistleri taşıyan safari aracı seyir halindeyken karşı şeritten gelen araca çapmamak için solun sol tarafına geçti. Bu sırada kontrolden çıkan cip, tepelik bölgeye çarparak devrildi.
    • 10.09.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 17:04
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    Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı

    Son günlerde cip safari kazalarında artış yaşanıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Muğla'da safari turuna çıkan Irak uyruklu bir grup kaza geçirmişti.

    Kazanın ardından 6 kişi yaralanırken 5 kişisi ise hayatını kaybetmişti.

    Şimdiki görüntülerin adresi ise Antalya...

    Safari aracı devrildi

    Manavgat ilçesinde A.K. idaresindeki cip safari aracı, seyir halinde olduğu sırada daralan yolda kazaya karıştı.

    Karşı şeritten gelen ciple çarpışmamak için yolun sol tarafına geçen safari aracı, tepelik bölgeye çarparak devrildi.

    Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı VİDEO

    O anlar kaydedildi

    Kazanın şiddetiyle üzeri açık olan cipteki turistler yere savruldu.

    O anlar ise arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından an be an görüntülendi.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    İHA'nın aktarımına göre; cipte bulunan turistlerin yara almadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Antalya da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı #1

    Antalya da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı #2

    Antalya da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı #3

    Antalya da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı #4


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