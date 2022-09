Turistleri taşıyan safari aracı seyir halindeyken karşı şeritten gelen araca çapmamak için solun sol tarafına geçti. Bu sırada kontrolden çıkan cip, tepelik bölgeye çarparak devrildi.

Son günlerde cip safari kazalarında artış yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'da safari turuna çıkan Irak uyruklu bir grup kaza geçirmişti.

Kazanın ardından 6 kişi yaralanırken 5 kişisi ise hayatını kaybetmişti.

Şimdiki görüntülerin adresi ise Antalya...

Safari aracı devrildi

Manavgat ilçesinde A.K. idaresindeki cip safari aracı, seyir halinde olduğu sırada daralan yolda kazaya karıştı.

Karşı şeritten gelen ciple çarpışmamak için yolun sol tarafına geçen safari aracı, tepelik bölgeye çarparak devrildi.

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı VİDEO



O anlar kaydedildi

Kazanın şiddetiyle üzeri açık olan cipteki turistler yere savruldu.

O anlar ise arkada bulunan bir diğer safari ciptekiler tarafından an be an görüntülendi.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

İHA'nın aktarımına göre; cipte bulunan turistlerin yara almadığı kazada yaralanan araç sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.