Antalya'da tuvaletini yapmak isterken uçurumdan yuvarlandı: Hayatını kaybetti Antalya’nın Aksu ilçesinde arkadaşıyla birlikte uçurum kenarına oturmaya gelen 70 yaşındaki adam, tuvalet ihtiyacını karşıladığı sırada 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam saat 21.15 sıralarında Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta Ahmet Tanrıverdi (70) ve arkadaşı M.C. (63), uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı.

Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan Tanrıverdi, 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Tanrıverdi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)