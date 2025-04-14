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İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Hüseyin Korkmaz, Belek turizm yolu üzerinde ilerlediği sırada yola aniden araç çıktı.

Yola çıkan ve U dönüşü yapmaya çalışan arabaya çarpmak istemeyen Korkmaz, ani manevra yaptı.

Karşı şeritteki boş yola girmeye çalışan Korkmaz, başarılı olamayarak refüje çarptı ve kaldırıma çıktı.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından sürücü Hüseyin Korkmaz, yaşanan durumu anlatırken, "70-80 ile yolda seyir halindeydim ve bana yeşil ışık yanıyordu. Yolda bir tane araç aniden U döndü. Çarpmamak için karşı şeritteki boş yola girmek istedim. Ama olmadı refüje çarptım. Kimsede sıkıntı yok. U dönen araç ceza almalı, kaçtı gitti. "dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; U dönüşü yapmaya hazırlanan bir aracı fark eden Hüseyin Korkmaz'ın aracının direksiyonunu kırarak refüje çıktığı, kazaya sebebiyet veren diğer aracın da U dönüşünü tamamlayıp yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

Yine görüntülerde, kaza anında bir köpeğin kaldırıma fırlayarak sese tepki vermesi, sandalyede oturan bir vatandaşın ise olan biteni izlediği görüldü.