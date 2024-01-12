Antalya'da üniversiteli Merve'den haber yok! Babası gözyaşlarıyla bekliyor... Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci olan Merve Şevval Elmas'a 1 haftadır ulaşamayan baba Osman Elmas, kızına seslendi. Kızının yolunu gözleyen gözü yaşlı baba, "Annen baban sana kurban olmaya hazır. Kendin için yaşama tutun" dedi.

İHA

İstanbul'da yaşayan Osman Elmas, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kızı Merve Şevval Elmas'a ulaşamadı.

4 Ocak'tan beri kızına ulaşamayan Elmas, kayıp başvurusunda bulunarak Antalya'ya geldi.

Antalya'ya gelen Osman Elmas, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kızı Merve'nin bulunması için ifade verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çalışma başlattı.

Akdeniz Üniversitesi içerisinde yer alan KYK yurdunda kalan Merve Şevval Elmas'ın izin aldığı, ardından ise halk otobüsüne binerek Barınaklar Bulvarı üzerinde inip, Düden Şelalesi'nin deniz ile buluştuğu noktaya tek başına geldiği belirlendi.

Akabinde de Elmas'ı aramak için Sahil Güvenlik ekipleri de denizde çalışma başlattı.

"İzin alıp çıktığını söyledikleri zaman işlerin ters gittiğini anladım"

3 çocuk babası Osman Elmas, kızı Merve Şevval ile geçen hafta perşembe günü telefonla görüştükten sonra ertesi günü haber alamadıklarını anlattı. Osman Elmas, "Cuma günü haber alamadığımda yurdu aradım. Geceden 1 günlük izin alıp çıktığını söyledikleri anda işlerin ters gittiğini anladım. Çünkü burada tanıdık akraba yok. İstanbul'da hemen arama ilanına başvurdum. 81 ilde araması başlatıldı. Sonra Antalya'ya gelip burada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaat ettik.

Onlar zaten çalışmalara başlamıştı. Kamera görüntülerinden hareketle KYK yurdundan otobüse binip Barınaklar Bulvarı'nda indiğini ve Düden Şelalesi'ne doğru yürüdüğünü söylediler.

Düden Park'ta da köprünün üzerinden geçip tekrar bu yöne doğru geldiğini söylediler. Kamera kayıtlarını incelediler ama bir şey çıkmadı. Çok şükür atladığına dair bir bulgu yok ama yaşadığına dair de henüz bulgumuz yok." diye konuştu.

"İçine kapanık, başarılı bir kızdı"

Merve Şevval Elmas'ın yolda tek başına yürür halde görüldüğünü aktaran Osman Elmas, "Görüntülerde hep tek başınaymış. Otobüse binip indiği yerde de hep yalnız olduğu, telefona baktığı görülüyor. Antalya'yı hiç bilmediğini biliyorum. Konumla gelmiş ya da başka bir kötü örneği kendine mi aldı bilmiyorum.

Doğum günü birkaç hafta önceydi, ona sürpriz olsun diye pasta göndermiştim. Annesiyle ve benimle görüştü. Zaten içine kapanık bir kızdı. Arkadaşları da aynı şeyi söylüyor. Başarılıydı. Kendi branşında ilk 3 binlerde puan alıp buraya gelmişti. Çalışkandı." dedi.

"Drone ile kayalıklarda çalışma yapılacak"

Sahil güvenlik ekiplerinin Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada çalışmalar yaptığını anlatan Osman Elmas, "Dalgıçların 6 metre civarında dalış yaptığını söylediler. 3 gündür hava yağışlı ve rüzgarlı olduğu için biraz aksadı ama bugün yeniden çalışmalar başladı. Drone ile kayalıklarda çalışma yapılacak. Sahil Güvenlik öğleden sonra ekiplerini çoğaltacak." dedi.

"Kendin için yaşama tutun. Allah rızası için kimseden korkma, kimseden çekinme"

Kızı Merve Şevval Elmas'ın bulunması için çağrıda bulunan Osman Elmas, "Yetkililerin çalıştığını görüyorum ama çalışmaların daha da yoğunlaşmasını istiyorum. Şu an denize yoğunlaştık ama karada da ne gerekiyorsa hızlandırılsın. HTS ve kamera kayıtlarından ilerleme yapılsın.

Çalışmalar genişletilsin. Allah rızası için bulan, gören, yerini bilen varsa şikayetçi olmayacağımın sözünü veriyorum. Kızımdan bir haber versinler. Kızım da dinliyorsa; Annen baban sana kurban olmaya hazır. Senin için kurban kesildi yeter ki sen kendini kurban etme.

Rabbim seni bize bağışlasın. Seni sevmeyeceğimizi düşünemezsin. Bunu düşünmemen gerekiyor. Kendin için yaşama tutun. Allah rızası için kimseden korkma, kimseden çekinme. Etrafta bulunan otel veya kafeteryalar perşembe gece 24.00 ile cuma sabahı 03.00'e kadar olan kamera kayıtlarını lütfen gözden geçirin. Kızımı benzettikleri, biriyle gördükleri görüntü olursa lütfen 112 ile paylaşsınlar." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)