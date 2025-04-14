Antalya'da uygulamadan kaçan motosikletli aracını köpek kulübesine sakladı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyreden bir motosiklet sürücüsü, Titreyengöl Caddesi'nde jandarma uygulamasını görünce ters yöne kaçmaya başladı.

Ekiplerin kendisini takip ettiğini ve yakalanacağını anlayan sürücü, Hisar Caddesi'ne girince motosikletini yol kenarında bulunan bir apartmanın önünde bulunan köpek kulübesinin arkasına sakladı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri, köpeğin tehlikeli olması ve kimseyi yaklaştırmaması nedeniyle motosikletin saklandığı yere ulaşamadı.

KÖPEK SAKİNLEŞTİRİLİNCE MOTOSİKLET ÇEKİLDİ

Trafik ekiplerine motosikleti vermeyeceğini söyleyen motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerine kendisini takip etmeleri nedeniyle suçlamalarda bulundu.

Ancak ekipler, sürücünün tavırlarına rağmen hiçbir tepki göstermedi.

Köpeğin sahibinin olay yerine gelerek köpeği sakinleştirmesinin ardından saklanan motosiklet, yediemin görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

34 BİN TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan sürücü belgesi olmadığı belirlenen Fatih O.'ya; sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, dur ihtarına uymamaktan 2 bin 167 TL, kask takmamaktan 993 TL, ters yönde gitmekten 9 bin 267 TL, tehlikeli şerit değiştirmekten 2 bin 163 TL ve trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 TL olmak üzere toplam 34 bin 264 TL para cezası uygulanırken motosiklet, trafikten menedildi.

GAZETECİLERE SALDIRDI

Sokak ortasında polislere zorluk çıkaran sürücü, bununla da kalmadı.

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