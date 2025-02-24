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Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza

Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza Uyuşturucu etkisiyle yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek kaza yapan sürücüye, 47 bin 842 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 5 yıllığına el konuldu.