Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde yaşanan kazada, çalışır vaziyetteki otomobilin sürücüsü B.S'nin direksiyon başında hareketsiz durduğu fark edildi.
Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA KENDİNE GELDİ
Ekipler ile çevredekiler, uzun süre kapısı kilitli otomobilin camına vurup, seslenerek sürücüyü uyandırmaya çalıştı.
Yaklaşık bir saat sonra kendine gelen sürücüye, polis kapıyı açması için uyarıda bulundu.
YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Polis memurunun uyarısının ardından aniden gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, önce yakındaki çöp konteynerine ardından park halindeki otomobili de çarparak, yaklaşık 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu.
BİRDEN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI BELİRLENDİ
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan B.S'nin kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
47 BİN 842 LİRA PARA CEZASI
Sürücü B.S. hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucunun etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.
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