İHA
Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.
Serik ilçesinde meydana gelen olayda salatalık yüklü kamyonetin arıza yapınca sürücüsü çevreden yardım istedi.
Bunun üzerine bir grup genç kamyoneti iterek çalışması için destek olmaya çalıştı.
Başka bir kamyonete çarptı
Kamyonetin çalışması için hızlı bir şekilde aracı iten vatandaşlar, freni tutmayan kamyonetin başka kamyonete çarpmasıyla büyük şok yaşadı.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış