Antalya'da vatandaşların ittirdiği kamyonet kaza yaptı Serik ilçesinde arıza yapan kamyonetin çalışması için bir grup genç, sürücüye yardım etmek istedi. Gençler, kamyoneti iterken aracın freninin tutmaması sonucu meydana gelen kaza sonrası hayatlarının şokunu yaşadı.

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İHA

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı.

Serik ilçesinde meydana gelen olayda salatalık yüklü kamyonetin arıza yapınca sürücüsü çevreden yardım istedi.

Bunun üzerine bir grup genç kamyoneti iterek çalışması için destek olmaya çalıştı.

Başka bir kamyonete çarptı

Kamyonetin çalışması için hızlı bir şekilde aracı iten vatandaşlar, freni tutmayan kamyonetin başka kamyonete çarpmasıyla büyük şok yaşadı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Kaza sonrası maddi hasar oluştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)