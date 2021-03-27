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    Antalya’da virajı alamayan otomobil uçurumdan yuvarlandı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, önüne çıkan virajı alamayınca aracıyla uçuruma düştü. Ters dönen otomobilden sağ kurtarılan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 12:30
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    Antalya’da virajı alamayan otomobil uçurumdan yuvarlandı

    Antalya’nın Alanya ilçesinin Emişbeleni Mahallesi’nde, ilçe merkezine seyir halinde olan Ayşe Yakut (33) isimli bir kadın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yakut, önüne çıkan virajı alamayınca 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazayı görenler vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücüyü taklalar atarak ters dönen araçtan çıkarmaya çalıştı.

    Antalya’da virajı alamayan otomobil uçurumdan yuvarlandı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çıkarılan sürücü ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kadın, daha fazla mücadele edemeyerek hayatını kaybetti.

    Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardında ailesine teslim edildi.

    Antalya’da virajı alamayan otomobil uçurumdan yuvarlandı #2

    Antalya’da virajı alamayan otomobil uçurumdan yuvarlandı #3

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