Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşları 124 bin dolar dolandırdılar: Şüpheliler yakalandı Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yabancı uyruklu vatandaşları çeşitli söylemlerle korkutarak baskı altına alan ve toplamda 124 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

Telefon dolandırıcılarının bitmek bilmeyen yöntemine bazı vatandaşlar hala para kaptırmaya devam ediyor.

Öyle ki kendilerini polis, savcı, avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, ulaştıkları vatandaşları ağına düşürüyor.

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli şahısların dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak inceleme başlattı.

Yabancıları dolandırdılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan araştırmada, şüphelilerin telefon ile aradıkları yabancı uyruklu şahıslara “Kimlik bilgilerinin eline geçtiği”, “Yabancı Uyruklu şahıslara vatandaşlık tahkikatı ile ilgili problemlerin olduğu, “Kimlik bilgilerinin kullanılarak ülkeye kaçak yollardan uyuşturucu madde ve silah getirildiği” gibi söylemlerle müştekileri korkutarak baskı ile etki altına aldığı ve verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini istediği tespit edildi.

124 bin dolarlık vurgun

Ekipler, 3 kişiyi toplamda 124 bin Amerikan doları ve çok sayıda ziynet eşyaları ile dolandıran yabancı uyruklu M.E. ve M. İ. E.’yi yakaladı.

Tutuklandılar

Şüpheli şahıslar, haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)