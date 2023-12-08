Antalya'da yabancı uyruklu vatandaşları 124 bin dolar dolandırdılar: Şüpheliler yakalandı

Telefon dolandırıcılarının bitmek bilmeyen yöntemine bazı vatandaşlar hala para kaptırmaya devam ediyor.
Öyle ki kendilerini polis, savcı, avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, ulaştıkları vatandaşları ağına düşürüyor.
Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli şahısların dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak inceleme başlattı.
Yabancıları dolandırdılar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan araştırmada, şüphelilerin telefon ile aradıkları yabancı uyruklu şahıslara “Kimlik bilgilerinin eline geçtiği”, “Yabancı Uyruklu şahıslara vatandaşlık tahkikatı ile ilgili problemlerin olduğu, “Kimlik bilgilerinin kullanılarak ülkeye kaçak yollardan uyuşturucu madde ve silah getirildiği” gibi söylemlerle müştekileri korkutarak baskı ile etki altına aldığı ve verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini istediği tespit edildi.
124 bin dolarlık vurgun
Ekipler, 3 kişiyi toplamda 124 bin Amerikan doları ve çok sayıda ziynet eşyaları ile dolandıran yabancı uyruklu M.E. ve M. İ. E.’yi yakaladı.
Tutuklandılar
Şüpheli şahıslar, haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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