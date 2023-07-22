Antalya'da yamaç paraşütü kazası: 2 kişi yaralandı Antalya Alanya'da uçuruma düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu ve beraberindeki turist yaralı halde kurtarıldı.

AA

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe mevkisinde ismi öğrenilemeyen yamaç paraşütü pilotu, bir turist ile ikili uçuş yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra hava akımına kapılan paraşüt 25 metrelik uçuruma düştü.

Diğer pilotların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurtuldular

İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yaralı turist ve pilot kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen pilot ve turist hastanede tedavi altına alındı.