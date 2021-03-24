- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da yanan araç, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü
Antalya’da yanan araç, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü
Aracının motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek müdahale etmeye başladı. Sürücüyü gören vatandaşlar yardıma koştu.
- İHA
- 24.03.2021 - 12:03
- Güncelleme : 24.03.2021 - 12:04
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi’nde ilçe merkezine hareket halindeki otomobilin sürücüsü, aracının motor kısmından yükselen dumanları fark etti.
Motordan alevlerin yükselmesi ile aracı durduran sürücü, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangını gören çevredeki vatandaşlar, sürücüye yardım etmek için kolları sıvadı.
Yardıma koşan vatandaşlar buldukları yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.
ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI
Yangının söndürülmesi ile otomobil kullanılamaz hale geldi. Küle dönen araç, çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı.