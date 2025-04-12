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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyreden Doğan İ.'nin kullandığı kasasında hurda ve kağıt atıkların bulunduğu kamyonetin kasasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin korna ve selektör ile yaptığı uyarılar ile yangını fark eden araç sürücüsü Doğan İ. hemen yol kenarına çekti. içerinde yandığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kamyonetin kasasından yükselen alevleri gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.

Bazı vatandaşlar yakındaki dükkanlardan kovalara doldurduğu suyla alevleri söndürmeye çalışırken, kimileri ise damacana ile yangına müdahale etti.

Bu sırada çevredeki işyerlerinden yangına müdahale edilmesi için yangın tüpleri getirildi.

BALKONDAN SU TUTTULAR

Kamyonetin bulunduğu noktadaki apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar ise balkonlara çektikleri hortumlar ile üst katlardan alev alev yanan kamyonete su tutmaya çalıştı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, araç sürücüsüne trafik ekipleri tarafından ‘yükün güvensiz şekilde taşınması' nedeniyle 2 bin 72 TL ceza kesildi.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ MANZARA BU"

Seyir halindeyken diğer sürücülerin ikazı ile aracın kasasındaki yangını fark ettiklerini belirten Mehmet Bozkoç, "Ardaki araç selektör yaptı, ilk başta fark etmedik. Sonra ‘Duman' diye seslendi, arkamıza bir baktık araç duman içinde. Hemen sağa çektik, gördüğünüz gibi manzara bu, alevler içinde kaldı" diyerek yaşananları anlattı.