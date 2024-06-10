Antalya'da yangın: Komşularının uyarısıyla kurtuldular Bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, apartman ve mahalle sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı.

İHA

Bugün saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Barış Mahallesi 2895 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanlar olduğu şeklinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken apartmanın çatı terasında kucağında oğlu ile birlikte mahsur kalan ve büyük panik yaşayan bir kadına olayı duyarak gelen eşi aşağıdan moral vererek sakinleşmesini sağladı.

Mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlere kısa sürede müdahale ederek üst katlara sıçramadan yangını söndürdü. Teras katında oğlu ile birlikte mahsur kalan apartman sakini itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Bu arada aşağıda bekleyen genç adam çocuğuna sıkı sıkı sarılarak ambulansa kendisi götürdü. Oksijen maskesi takılan ve ilk kontrolleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"2 çocuğumu alıp hemen çıktım"

Mutfakta olduğu sırada komşuların haber vermesi ile yangından haberi olduğunu belirten yanan dairenin sahibi Nilüfer Kıpıkoğlu, "Yangın salondan çıkmış. Ben mutfaktaydım. Komşular haber verdi. Mutfaktan çıkınca dumanı gördüm, 2 çocuğumu aldım ve hemen çıktım. O sırada alev aldı" diyerek o anları anlattı.

Büyük korku ve panik yaşadığı gözlenen Kıpıkoğlu'nu komşuları sakinleştirdi. Evde bulunan kedisi de itfaiye erleri tarafından çıkartılarak teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)