Antalya'da yangın söndüren pilotlara sahilden mesaj Kemer'de çıkan ve 4 günde uzun uğraşlar sonucu söndürülen orman yangını sonrası soğutma çalışmalarına katılan Rus pilot, kumsalda kendileri için taşlarla yazılan mesajı sosyal medyadan paylaştı.

DHA

Türkiye tüm Akdeniz havzası gibi orman yangınları ile boğuşuyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde pazartesi günü saat 21.00 sıralarında çıkan orman yangını günlerce sürdü.

400 hektarlık alanda etkili olan yangına havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilebildi.

Arazi kayalık ve sarp olduğu için karadan müdahale imkansız olunca hava araçları yangını kontrol altına almak için sürekli olarak denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıdı.

2 bin sorti ile 8 bin tona yakın su atışı gerçekleşti. Yangın, 90’ıncı saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yanan alanlarla ilgili soğutma çalışmaları başlatıldı. Azaltılan hava araçları ile özellikle Beydağları Sahil Milli Parkı'nın bulunduğu zirve noktalara su atışı yapılıyor. Yangın nedeniyle bazı hayvanlar da zarar gördü. Yaşamını yitiren bir bukalemun, ormanda soğutma çalışmalarına destek veren gönüllüler tarafından bulundu.

Çalışmalara Rus pilot da katıldı

Diğer yandan havadan müdahale araçlarından helikopterlerde Rus pilotlar da görev aldı. Andrey Zakharov isimli Rus pilot, önce yangını kontrol altına almak için çaba gösterdi. Ardından da soğutma çalışmalarına destek verdi.

Kumsaldan taşlarla mesaj: Kolay gelsin

Zakharov, sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı. Soğutma çalışmaları sırasında Kemer açıklarında helikoptere su almak için uçuş yapan Zakharov sahilde taşlarla yazılan 'Kolay gelsin' ifadesiyle karşılaştı.

Sahilin fotoğrafını çeken pilot Zakhravoz, “Bugün Kemer sahilinde böyle bir yazı gördüm. İyi şanslar" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.