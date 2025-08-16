Antalya'da yaralandığı kazada olay yerini terk etti: Sebebi sonradan anlaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Zeynel Şenol Köprüsü istikametinde ilerleyen Muhammed E. A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, sokak kesişiminde Şahin Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederken yolcu konumundaki Deniz B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KENDİ İMKANLARIYLA GİTTİ

Bir süre sonra kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne giden motosiklet sürücüsünün de tedavi altına alındığı öğrenildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede motosikletin tescilsiz olduğu, motor ve şase numarasının kazındığı tespit edildi.

18,6 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Araç, çekiciyle Şelale Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazanın ardından sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.