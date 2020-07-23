Antalya'da yaralıyı, plaj şemsiyesi güneşten korudu

ATV kullanan sürücü, aracının devrilmesi sonucunda yaralanınca, çevredekiler yaralanın zarar görmemesi için üzerini plaj şemsiyesi ile örttü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza meydana geldi.

Saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde ATV aracıyla şehir merkezinden Selinus sahili yönüne seyreden Celal Kantarcı, aracın kontrolünü kaybetti.

TARLAYA SAVRULDU

Yoldan çıkan ATV kaldırımdaki ağaca çarpıp, yaklaşık 5 metre sürüklendikten sonra durdu. Araçtan fırlayıp, yol kenarındaki tarlaya savrulan sürücü Celal Kantarcı ise yaralandı.

PLAJ ŞEMSİYESİ İLE GÜNEŞTEN KORUNDU

Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Celal Kantarcı, ambulans gelene kadar çevredekiler tarafından getirilen plaj şemsiyesiyle güneşten korundu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedaviye alındı.

















