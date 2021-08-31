Kiraladığı bir dükkanda tek başına yaşamını sürdüren yaşlı adam, kliması bozulunca serinlemek için girdiği, geçici olarak faaliyet dışı olan kasapta ölü bulundu.

Antalya’da Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde, kiraladığı küçük bir dükkanda tek başına yaşayan 67 yaşındaki Bekir Tekiner’in kliması bozuldu.

Kurban Bayramı'nda geçici olarak hizmetini durduran hemen yan taraftaki kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, Tekiner’e istediğinde serinlemesi için iş yerinin anahtarını verdi.

SANDALYE ÜZERİNDE HAREKETSİZ GÖRDÜ

Bugün dükkanına temizlik yapmak için gelen Kara, yaşlı adamı sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde uzanırken gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bekir Tekiner’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Antalya'da yaşlı adam boş dükkanda ölü bulundu VİDEO

MORGA KALDIRILDI

Bir süre önce kalp ameliyatı olduğu ve çeşitli hastalıkları bulunduğu belirtilen Tekiner’in cenazesi, belediye tabibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.





"ÇOK İYİ BİRİSİYDİ"

Kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, “Kaç aydır hasta yatıyordu. Kalbinden ameliyat olmuştu, iyileşmişti. Ayakları şişiyordu, buz koyuyorduk. Günlük yemeğini yediriyorduk. Kurban Bayramı’nda dükkanı kapatmıştık, Çarşamba günü açacaktım. Ben sıcak olduğunda dükkanda serinlesin diye ona anahtarı vermiştim. Bugün dükkanı temizlemeye geldiğimde, sandalyenin üzerinde yatar vaziyetteydi. Öldüğünü anladık, 112’yi aradık. Çok iyi birisiydi” dedi.





"BENİM KİMSEM YOK, ÖLÜME KİMSE GELMESİN"

Kara, en son yaşlı adamın ailesinden kimseyle görüşmediğini ve 1 ay önce kendisine ‘Benim kimsem yok, ölüme kimse gelmesin’ dediğini söyledi.