Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı. Bölge halkı koku nedeniyle maske takmak zorunda kaldı.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 70 yaşındaki Makbule Oral'dan acı haber geldi.

Kalp hastası ve evinde yalnız yaşayan Oral, en son cuma günü sokakta yürürken görüldü.

Bir süre sonra komşuları yaşlı kadından haber alamadı.

Koku nedeniyle ihbarda bulundular

Apartman içerisinde bir süredir var olan kötü kokunun nedenini anlayamayan vatandaşlar, kokunun Makbule Oral'ın dairesinden geldiğini fark etti.

Gelen koku üzerine şüphelenen komşular ekiplere ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını açan güvenlik ekipleri, yaşlı kadının evinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Maskesiz sokağa çıkamadılar

Acı haberi alarak aşağı inen komşular, çevreye yayılmış kokudan rahatsızlık duydu.

Dayanamayan komşular pandemi döneminden evlerinde bulunan maskeleri taktı.

Ölümün nedeni ile ilgili inceleme sürüyor

Cenaze, polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)