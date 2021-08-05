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- Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı
Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı
- DHA
- 05.08.2021 - 13:11
- Güncelleme : 05.08.2021 - 13:29
Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
Bölgede görev yapan yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler eşlik etti.
Askeri helikopterlerin altına su taşıması için bambi monte edildi.
İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Vatandaşlar su atışı yapan pilotları alkışlarla selamlarken, askeri helikopterler ilk kez yangında görev yaparken görüldü.
Soğutma çalışmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) ait TOMA’lar devreye girdi.
TAMPON BÖLGE OLUŞTURULDU
Ormancılar, yangının farklı bölgelere ulaşmaması için tampon bölge çalışmalarını sürdürdü.
Hızar motorları ile ağaç kesen ekipler, ağaçları alevlerin olduğu yöne doğru devirerek ateşin ilerleyişini durdurmaya çalıştı.
KADINLAR EKİPLERE ERZAK TAŞIDI
Bölge halkı da ekiplere destek olabilmek için her şeyini ortaya koydu.
Akseki ilçesindeki kadınlar, ekiplere erzak taşıdı.
Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı VİDEO
DİK YAMAÇLARDAN TIRMANDI
Murtiçi'nde yaşlı bir kadın, sırtındaki sepete koyduğu yemekleri alevlerle mücadele eden ekiplere taşırken görüntülendi.
Görüntülerde, kadının yaşına rağmen sırtındaki çanta ile dik yamaçlardan tırmanıp, ekiplere yemek götürdüğü anlar yer aldı.