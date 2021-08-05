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    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı

    Devam eden yangınlara hem karadan hem havadan müdahale devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da varını yoğunu ortaya koydu. Yaşlı bir kadın, sırtındaki çanta ile ekiplere erzak taşırken görüntülendi.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 13:29
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    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

    Bölgede görev yapan yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler eşlik etti.

    Askeri helikopterlerin altına su taşıması için bambi monte edildi.

    İLK KEZ GÖRÜLDÜ

    Vatandaşlar su atışı yapan pilotları alkışlarla selamlarken, askeri helikopterler ilk kez yangında görev yaparken görüldü.

    Soğutma çalışmaları için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) ait TOMA’lar devreye girdi.

    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı #1

    TAMPON BÖLGE OLUŞTURULDU

    Ormancılar, yangının farklı bölgelere ulaşmaması için tampon bölge çalışmalarını sürdürdü.

    Hızar motorları ile ağaç kesen ekipler, ağaçları alevlerin olduğu yöne doğru devirerek ateşin ilerleyişini durdurmaya çalıştı.

    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı #2

    KADINLAR EKİPLERE ERZAK TAŞIDI

    Bölge halkı da ekiplere destek olabilmek için her şeyini ortaya koydu.

    Akseki ilçesindeki kadınlar, ekiplere erzak taşıdı.

    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı VİDEO

    DİK YAMAÇLARDAN TIRMANDI

    Murtiçi'nde yaşlı bir kadın, sırtındaki sepete koyduğu yemekleri alevlerle mücadele eden ekiplere taşırken görüntülendi.

    Görüntülerde, kadının yaşına rağmen sırtındaki çanta ile dik yamaçlardan tırmanıp, ekiplere yemek götürdüğü anlar yer aldı.

    Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı #3

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