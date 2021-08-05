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Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı

Antalya’da yaşlı kadın orman ekipleri için erzak taşıdı

Devam eden yangınlara hem karadan hem havadan müdahale devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da varını yoğunu ortaya koydu. Yaşlı bir kadın, sırtındaki çanta ile ekiplere erzak taşırken görüntülendi.