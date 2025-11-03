Antalya’da yaya geçidinde ATV’ye çarpan motosiklet, sürücüyü metrelerce savurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Önce motosiklet sonra otomobil çarptı...

D-400 kara yolu yönüne seyreden Nasuh Turhan idaresindeki 07 BHB 220 plakalı ATV, yaya geçidine yaklaşınca yavaşladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 07 BRJ 629 plakalı motosiklet, ATV’ye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet park halindeki 07 BHK 309 plakalı araca savruldu, ATV ise kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

ATV SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Bu sırada Abdul Melik Şenli’nin kullandığı 07 BGE 507 plakalı otomobil ATV’ye hızla çarptı. Kazada metrelerce havaya savrulan ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Nasuh Turhan’ı Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Turhan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından ATV sürücüsünün fırlayıp yola düşünceye kadar savrulduğu anlar dikkat çekti.

KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerinden kaçan motosikletin çekme belgeli olduğu belirlenirken, sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve olay yerini terk etmek suçlarından toplam 49 bin 781 TL para cezası uygulandı.