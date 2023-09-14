Antalya'da yaya geçidinden geçen Norveçli turiste araba çarptı: Öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Norveçli turist, dikkatsiz araç sürücüsünün kurbanı oldu.

DHA

Türkiye'de belli şehirlerde yoğunlaşan nüfus nedeniyle yaşanan trafik sorununun yanında kurallara uyma konusunda da ciddi problemler yaşanıyor.

En belirgin sorunlardan biri ise yaya geçidinde yayaya yol vermemek...

Bu durumun son örneği ise Norveçli bir turistin başına geldi.

Yaya geçidi kuralına uymayınca can aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda Murat G.'nin (22) kullandığı 34 FOH 723 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yerleşik Norveçli Alladın Zarei'ye çarptı.

Kazada Zarei, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

İnceleme sonrası Zarei'nin cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Murat G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)