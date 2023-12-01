Antalya'da yıkılan istinat duvarının altında kalan 7 yaşındaki çocuk öldü Antalya'da bankta oturan 4 çocuğun üzerine istinat duvarı yıkıldı. Göçük altında kalan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, 6 yaşındaki bir çocuk da yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde ilkokul öğrencileri 7 yaşındaki Mihriban Kaftanlı, 6 yaşındaki Serkan Can Burul ve 2 arkadaşı okul çıkışı birlikte oynamaya gitti.

Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanında bulunan banka oturan 4 arkadaşın üzerine 5 metrelik taş duvar yıkıldı.

Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul göçük altında kalırken diğer çocuklardan biri koşarak uzaklaştı, diğeri ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtulmayı başardı.

2 saatte çıkarılabildiler

Olayı görenler çocukların yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul'u çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mihriban Kaftanlı ve Serkan Can Burul çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanede can verdi

Ambulansa alınan 2 çocuk, Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mihriban Kaftanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan Serkan Can Burul'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

Mihriban Kaftanlı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı.

Diğer yandan yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği belirtildi.

Sorumluların tespitine yönelik kapsamlı çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

Yaşananlar kamerada

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çocuklar duvar kenarındaki bankta oturduğu sırada istinat duvarının hızla üzerlerine doğru yıkıldığı anlar yer aldı.

Çocuklardan biri kaçıp uzaklaşmayı başarırken birinin üzerine devrilen yığınların altından çıktığı, diğerlerinin ise taş ve toprak yığının altında kaldığı görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)