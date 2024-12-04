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Antalya'da yol verme kavgası: Hastanelik edene kadar bıçakladı

Antalya'da yol verme kavgası: Hastanelik edene kadar bıçakladı Muratpaşa'da bir kurye, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünü hastanelik edene kadar kesici bir aletle yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.