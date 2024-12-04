Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde trafikte seyreden otomobil sürücüsü 29 yaşındaki Mustafa Gümüş, Kızılırmak Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir motokurye ile yol verme tartışmasına girişti.
İkili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI
Kurye, tartışmanın ardından elindeki kesici bir aletle Gümüş'e saldırarak ellerinden ciddi şekilde yaraladı.
AMELİYATA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kısa süre tartıştıktan sonra kuryenin defalarca araca ve Mustafa Gümüş'e saldırdığı anlar görüldü.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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