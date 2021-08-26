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- Antalya'da yola fırlayan kız çocuğuna otomobil çarptı
Antalya'da yola fırlayan kız çocuğuna otomobil çarptı
Aniden yola fırlayan 9 yaşındaki kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.08.2021 - 14:18
- Güncelleme : 26.08.2021 - 14:19
Antalya’nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek için araçlar arasından dikkatsiz bir şekilde yola fırlayan Gül Çallı'ya (9), Hasan D.’nin kullandığı 07 LUD 87 plakalı otomobil, çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Çallı'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, kız çocuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İŞ YERİ KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
Olay yerine gelen polis ekiplerinin ambulansta tedavi sırasında annesiyle görüştürdüğü Gül Çallı'nın ‘Anne bacağım acıyor’ diye ağladığı görüldü.
Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da aniden yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı VİDEO