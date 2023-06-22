Antalya'da yüzünü gizleyen şüpheli, plaj şemsiyelerini denize attı Konserve Halk Plajı'na giden kimliği belirsiz kişi, yüzünü gizledi, dans etti. Şüpheli en sonunda da onlarca plaj şemsiyesini denize attı. Şaşkınlık yaratan olay, incelemeye alındı.

DHA Günün ilginç haberi Antalya’dan geldi… Turizm kentinin Muratpaşa Belediyesi'nde ücretsiz hizmet veren mavi bayraklı Konserve Koyu Halk Plajı'na kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde zarar verdi. Şemsiyeleri denize attı Plajın ahşap platformu üzerinde beyaz bir havluyla yüzünü gizleyen kişi, güvenlik kamerası önünde uzun süre dans etti. Alkollü olduğu tahmin edilen bu kişi, daha sonra dansı bırakıp plaj şemsiyelerini tek tek denize attı. Şezlongları kaldıramadı Şezlonglara da yönelen şüpheli, yere sabitlendiği için kaldıramadı ve eylemini gerçekleştiremedi. Olayı, sabah saatlerinde plajı hizmete açıp temizlik yapan personel fark etti. İnceleniyor Durum Muratpaşa Belediyesi’ne bildirildi. Belediye ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.