Antalya'da zaman aşımına 15 gün kala gelen cinayet itirafı: İlk duruşmada çark etti Antalya’da sanık 20 sene önce işlediği cinayeti zaman aşımına 15 gün kala mahkemede itiraf etti ve ilk duruşmada “yalan söyledim” dedi.

AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat, yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen zanlı yakalanamazken, 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

Karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye giden Mehmet A, buradaki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti.

Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti: Vicdan azabı duyuyorum

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A., vicdan azabı duyduğunu belirterek 20 yıl önce Selami Canpolat'ı, Kazım Ç.'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

Mehmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

"Yalan söyledim: Tahliyemi talep ediyorum"

Duruşmada söz verilen Mehmet A., mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)