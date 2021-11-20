Antalya'da zamlara kızan fırıncı, ekmeği 2.25 liraya indirdi

Serik'te fırın işleten Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatındaki artışa yaptığı indirimle tepki gösterdi.

Ekmeğe gelen zamların ardından Antalyalı fırıncı radikal bir karara imza attı.

Serik ilçesinde fırın işletmecisi Özkan Okatan, meslektaşlarının zam yapmasına kızdı.

EKMEĞİN 3 LİRA OLMASINA TEPKİ

Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'nde 12 yıldır faaliyet gösteren Okatan, 250 gram ekmeğin fiyatının 2.5 liradan 3 liraya çıkarılmasına tepki gösterdi ve ekmeği 2.25 liradan satmaya başladı.

"SERİK HALKININ EKMEĞİYLE OYNAMAYIN"

İşletmenin girişine "Serik halkının ekmeğiyle oynamayın kardeşim" tabelası asan Okatan, gazetecilere, vatandaşlara destek olmak istediğini söyledi.

"HESAPLI UN ALIYORUZ"

Zarar etmeden ekmeğin maliyetini çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Okatan, "Biz ailecek çalışıyoruz. Hesaplı un alıyoruz. Peşin çalışıyoruz." dedi.

DAHA ÖNCE 1.5 LİRADAN SATTI

Fırından ekmek almaya gelen Naci Uyar ise Okatan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Okatan daha önce de 2.5 lira olan ekmeği 1.5 liradan satmıştı.