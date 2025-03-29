İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda zincirleme bir kaza meydana geldi.
Doğan Yiğit'in kullandığı 07 BJP 969 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Nefse Kara'nın kullandığı 07 AIZ 763 plakalı otomobil çarpıştı.
KAMYONETE ÇARPTI
Kaza sonrası 07 AIZ 763 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçerek kaldırımda park halindeki 06 CFV 240 plakalı kamyonete çarparak durabildi.
Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nefse Kara, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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