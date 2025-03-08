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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil İhbar Hattını arayan bir vatandaşın Manavgat Belediyesi Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda denize giren bir vatandaşın denizde kaybolduğu ihbarı, ekipleri alarma geçirdi.

İhbarda bulunan vatandaş, ailesiyle birlikte sahilde oturduğu sırada birisinin imdat diye bağırdığını, sesin geldiği yere baktığında 50-60 metre açıkta bir kişinin batıp çıktığını, kısa süre sonrada gözden kaybolduğunu dile getirdi.

50 METRE AÇIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, olayın yaşandığı yerin çevresinde yüzeyde arama yaparken, kayalık olması ve botun tam olarak yanaşamaması nedeniyle dalgıç istendi.

Havanın kararmasının ardından plaja gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, ilk dalışında 50 metre açıkta, yaklaşık 2 metre derinlikte kaybolan şahsın cansız bedenini buldu.

TEK AYAĞINDA PALET VARDI

Ekipler tarafından denizden çıkarılan şahsın üzerinde dalgıç kıyafeti olduğu, ayağındaki paletlerden bir tanesinin olmadığı görülürken, paletin kayalıklara sıkışmış olabileceği, şahsın da bundan dolayı boğulmuş olabileceği bildirildi.

Boğulan kişinin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KİMLİĞİ BIRAKTIĞI OTOMOBİL SAYESİNDE BELİRLENDİ

Diğer taraftan sahilde bulunan bir otomobilin çevredeki vatandaşlara ait olmadığı, boğulan şahsa ait olabileceği bildirildi.

Otomobilin açılarak kontrol edilmesinin ardından hayatını kaybeden şahsın 42 yaşındaki Özgür Batır olduğu belirlendi.

Özgür Batır'ın denizdeki son anları is cep telefonu kamerasına yansıdı.