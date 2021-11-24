Antalya'daki engelli çocuğa üvey anne şiddeti mahkemede

Annesini kaybeden zihinsel engelli çocuğun üvey annesinden gördüğü şiddet, öz teyze tarafından fark edildi. Baba Bekir U. ise eşinden şikayetçi oldu.

Antalya'da 2018 yılında eşini kanser hastalığından kaybeden Bekir U. (43), 2020 yılında Safiye U. ile dünya evine girdi.

Bekir U.'nun engelli oğlu Mehmet U. (13) babası ve üvey annesiyle yaşadığı evden kısa süreliğine ayrılarak, öz anneanne ve teyzesinin yanında kaldı.

Bu süre içerisinde yeğenine banyo yaptıran teyze Gülcan Ö., çocuğun sırtında yaralar saptadı.

OKULDA ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SANDI

Bu yaraların nasıl meydana geldiğini sorduğu Mehmet U.'dan cevap alamayan Gülcan Ö., yeğeninin okulda şiddet görmüş olabileceğini düşündü.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Teyzesinin ısrarı üzerine kendisine, üvey annesinin şiddet uyguladığını söyleyen Mehmet U., "Üvey annem bana birkaç kez sopayla vurdu, tokatladı. Kimseye söylememem için de tehdit etti. Beni öldüreceğini söylüyordu. Korktum, sustum" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Yeğenini üzüntü içerisinde dinleyen Gülcan Ö. ile durumu aktardığı Bekir U., birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"EN ÇOK BEL ALTIMA VURUYOR"

İfade veren Gülcan Ö., "O an yeğenime sarılmak istedim. Bel alt kısmını tuttuğumda irkildi ve 'Teyze belime dokunma. Halen çok acıyor. En çok oralara vuruyor' deyince yüreğim parçalandı. Son 3 aydır da yeğenimi o kadınla bir araya getirmedim" ifadelerini kullandı.

"EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Eşine boşanma davası açan Bekir U. ise "Eski baldızım oğluma banyo yaptırırken sırtındaki darp izlerini görmüş. Fotoğraflarını çekip bana attı. Ben de eşimin kullandığı sopayı ve fotoğrafları savcılığa teslim ettim. Oğlumu sopa ile darbedip yaralayan eşim Safiye U.'ya boşanma davası açtım. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"ZİNCİRLEME ŞİDDET"

Mehmet U.'nun avukatı ise "Ortada engelli bir çocuğa karşı işlenen şiddet var. Hem de zincirleme bir şiddet. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.