Antalya'daki genci sahur vakti öldüren şahsı saklayan 2 kişi yakalandı

Manavgat ilçesinde sahur saatlerinde 25 yaşındaki genci öldüren şahsı, saklamaya çalışan 2 kişi, yakalandı. Yapılan aramada ise uyuşturucu maddeler bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 25 yaşındaki Selim İyiol isimli genç, sahur vakti tabanca ile vurularak öldürüldü.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol’un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirledi.

SALGIRGANI SAKLAMAK İSTEYEN 2 KİŞİ YAKALANDI

Katil zanlısının Fail D.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan 9 suç kaydı bulunan B.E. ve 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.