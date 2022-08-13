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    Antalya'daki rehine krizinin ayrıntıları

    Antalya'da bir banka şubesinde müdürü rehin alan ve şehirde kısa süreli krize neden olan Mehmet Reşit D. ifadesinde hesabına 2 milyon lira havale ettirmek istediğini söyledi.
    • 13.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 12:33
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    Antalya'daki rehine krizinin ayrıntıları

    Dün Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesine gelen Mehmet Reşit D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu.

    Mehmet Reşit D.'nin, ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri bankanın giriş kısmına doğru çıkardı. Olay yerine ihbarla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, çevre güvenliğini aldı, şubenin önündeki yolu trafiğe kapattı. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Ulucan, operasyonu anbean yönetti.

    Şube müdürünü rehin alan Mehmet Reşit D.'nin ile görüşen müzakereci polisler, silahı bırakıp teslim olmasını istedi. Anne Hatice D. de oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim oldu.

    Bankada görevli personelin saat 17.00 sıralarında dışarı çıkmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, içeri girdi ve Mehmet Reşit D. gözaltına alındı.

    "Hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim"

    Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Reşit D.'nin, Antalya'da sebze- meyve ticareti ile uğraştığı, işleri kötü gidince borca girdiği ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu söyleyen Mehmet Reşit D., "Ne yapacağımı bilmiyordum. Bankanın şubesine gidip, hesabıma 2 milyon lira havale ettirmek istedim. Bir anda her şey kontrolden çıktı. Böyle olacağını düşünmüyordum" dedi.

    Antalya daki rehine krizinin ayrıntıları #1

    Bakan Soylu'dan tebrik

    Mehmet Reşit D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Öte yandan operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlı, Antalya Emniyetimiz tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

    Antalya daki rehine krizinin ayrıntıları #2

    Antalya daki rehine krizinin ayrıntıları #3

    Antalya daki rehine krizinin ayrıntıları #4

    Antalya daki rehine krizinin ayrıntıları #5


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