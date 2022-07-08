Romalılar Antalya'da isimli heykeli tekmeledikten sonra benzin döküp yakan şahıs gözaltına alındı. Heykele saldırı anları, saniye saniye kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010’daki düzenleme çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi’ne yerleştirilen ‘Romalılar Antalya’da’ temalı heykel saldırıya uğradı.

Bugün saat 05.00 sıralarında, 'Lidya Bank'tan elbisesini açarak para bekleyen Romalıyı temsil eden heykelin yanına gelen bir şahıs, önce tekme attı, sonra benzin döküp heykeli ateşe verdi.

Heykel alev alev yanarken, şüpheli şahıs bölgeden kaçtı. Yangın, heykelin bulunduğu iş hanında da zarara neden oldu.

“Neden yaptığını bilmiyoruz”

DHA’nın haberine göre; esnaflardan Hüseyin Öztaş, "Sabah 05.00 sıralarında tahminim alkollü bir kişi önce heykele saldırıyor. Tekme atıyor sonra ayağını incitiyor. Daha sonra benzin döküp yakıyor. Neden yaptığını bilmiyoruz. Zarar veriyor sadece, turistik bir yerde olmaması gerekiyor. Hiç hoş değil. Gelen geçen bunu görüp soruyor. Neden, niçin yapıldı diye soruyorlar." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heykelin onarımı için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.

Antalya'daki 'Romalı' heykelini benzin döküp yakan şahıs yakalandı VİDEO



Psikolojik sorunları olduğu öğrenildi

H.Ö. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından emniyete götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen H.Ö.’nün, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.