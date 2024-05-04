Antalya'daki teleferik kazası raporu: İnşaat mühendisliği hizmeti yok Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin heyet raporunda sistemin proje, imalat ve montaj aşamalarında inşaat mühendisliği hizmetinin alınmadığı ve şartnameye göre yapılmadığı belirtildi.

DHA

12 Nisan'da Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, on kişi yaralandı ve 174 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları 23 saat sürdü. Olayla ilgili olarak Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil olmak üzere beş kişi tutuklandı.

Kaza sonrası yapılan ön inceleme raporu, bakım, onarım ve denetim eksikliklerini ortaya koydu. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, savcılığın kaza yerindeki incelemelerini tamamladığı 19 Nisan tarihinde, olayı teknik açıdan değerlendirmek üzere mühendislerden oluşan bir ekibi görevlendirdi.

Islak imza yok, analiz hesap raporu bulunamadı

Taşıyıcı elemanlar üzerine yapılan inceleme sonucunu teknik ekipte yer alan inşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak paylaştı.

İMO Antalya Şubesi'nde bugün yapılan açıklamada Kabakuşak, kaza kırımın gerçekleştiği 5 numaralı direğe dikkati çekti. Direğin boyunun 17,50 metre olduğunu anlatan Kabakuşak,

Direğin tepeden itibaren ilk 7,5 metrelik üst kısmı tek boru halindedir. Kalan kısmı temele kadar 10 metre, 3 ayaklı çelik borudur" dedi.Direğin yüzde 10 açıyla eğik şekilde konumlandırılmış olduğunu da anlatan Kabakuşak, taşıyıcı elemanlar olan direklerin projelerine vurgu yaptı. Yıkılan direğin mühendislik çizimine değinen Kabakuşak, "Yıkılan 5 no'lu direk mühendislik çizimleri STM Sistem Teleferik Montajı A.Ş. antetlidir. Çizen, kontrol eden kişinin ünvanı, oda sicil numarası ve ıslak imzası yoktur. Yıkılan direk statik hesapları, ilgili direğe dair analiz, hesap raporunda bulunamamıştır. Projelerin hangi şartnamelere göre yapıldığına ilişkin bir kayıt yoktur

ifadelerini kullandı.

"İnşaat mühendisliği hizmeti alınmamış"

İnşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak, direklerin yüklerinin, yük kombinasyonlarının, yapısal analizlerinin boyutlandırma ve detaylarının 'TS EN 13107-2015 insan taşımak için tasarlanan kablolu taşıma tesisatlarının yapımında esas alınacak emniyet tedbirleri-inşaat mühendisliği işler' şartnamesine uygun olarak yapılması ve kontrol sonrası hizmete alınması gerektiğini söyledi.

Kabakuşak,

Tesisin projelendirme, imalat, montaj, kabul aşamalarının herhangi birinde bu şartnameye referans verilmemektedir. Şartnamenin sağlandığını gösteren bir belgeye rastlanılmamıştır. Yıkılmış direklerin projelendirme aşamasında inşaat mühendisliği hizmeti almadığı açıkça görülmektedir" dedi.Kaza yerinde direkleri incelediklerini belirten Kabakuşak, "3 boruda toplamda 36 bulon deliği çevresinde, flanşlarda en küçük bir zedelenme, deformasyon, galvaniz bozulması tespit edilememiştir. Projesizlikten kaynaklı bir yetersizlik olduğu düşünülmüştür

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)