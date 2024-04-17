Antalya'daki teleferik kazasında yaralanan çocuk, babasının ölümünden habersiz Bayramın 3. gününde yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden adamın eşi ve çocukları yaralı kurtuldu. Ailenin küçük çocuğu, henüz babasının vefat ettiğini bilmiyor.

DHA

Bayramda Antalya'da yaşanan teleferik kazası, gündemdeki yerini koruyor.

1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasında Herdem Eyyüpoğlu, Kaan Akgün ve Özlem Şahin'in tedavileri devam ediyor.

Tedavisi tamamlandı

Kazada hayatını kaybeden avukat Memiş Gümüş'ün 17 yaşındaki büyük oğlu Lütfüllah Gümüş'ün belinde ve bacağında kırık bulunuyor.

Gümüş, yapılan ameliyatların ardından bugün taburcu edilerek Antalya'daki yakınlarının evine gönderildi.

Anne ile küçük oğlu hastanede

Memiş Gümüş'ün eşi Keziban Çapar Gümüş ile 10 yaşındaki küçük oğlu Fatih Gümüş'ün ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor.

Keziban Çapar Gümüş'ün kazada pelvis kemiği kırılırken, iç kanama riskinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Babasının vefat ettiğini bilmiyor

Öte yandan farklı servislerde yatan anne ve oğlu ise sağ bacağı kırık olan küçük çocuğun 'annemi istiyorum' demesi üzerine ortopedi servisinde aynı odada buluşturuldu.

Fatih Gümüş'ün, babasının öldüğünden haberinin olmadığı ve bu nedenle odada televizyon dahi açılmadığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)