Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde pazar günleri korkutan yangın Koruma altındaki evlerde çıkan yangın, mahalleliyi isyan ettirdi. Son olarak 13 gün önce pazar günü çıkan ve 2 kullanılmayan tarihi bina ile 1 müstakil evin küle dönmesinin ardından mahalleli yangınlara karşı kendi önlemini aldı.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kullanılmayan ahşap tarihi evlerde son 2 yıldır özellikle pazar günleri akılalmaz şekilde yangın çıkıyor.

Sebebi henüz bilinmese de, mahalleli yangınları madde bağımlıları ya da evsiz kişilerin çıkardığı ifade ediyor.

Son olarak 13 gün önce yine pazar günü 2 katlı metruk evden çıkan yangında, alevler yan binalara sıçradı.

Yaşanan yangında 2 kullanılmayan tarihi bina, 1 müstakil evi küle döndürmüş, 7 katlı bir apartmanın dış cephesine de zarar verdi.

Kovalarla nöbet tutuyorlar

Çıkan yangınlardan sonra mahalle sakinleri tedirginlik yaşamaya başladı.

Sokakların dar oluşundan dolayı itfaiyenin herhangi bir gecikme ihtimaline karşı kişisel tedbir almaya başlayan mahalle sakinleri, suyla doldurdukları kovaları yanlarında hazır bulunduruyor.

Metruk binaların madde bağımlıları ile evsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını iddia eden mahalleliler, sit alanı içerisinde yer aldığı belirtilen tarihi binalar için çözüm talebinde bulundu.

"Antalya'nın göbeğindeki mahalle metruk ve yanık evlerle dolu"

Son çıkan yangınla ilgili ‘içimiz, tarihimiz yandı’ diyen mahalle muhtarı Halil Ay, şu ifadelere yer verdi:

Her pazar olduğu gibi yine pazar günü yangın çıktı. Bizim isteğimiz bu insanlar zarar görmesin. Antalya’nın göbeğinde olan mahalle, şu anda metruk ve yanık evlerle dolu. Bu evler yandıktan sonra nedense hiç kimse ne arıyor, ne soruyor.



Burada insanlar yaşıyor. Bu evler eğer korunuyorsa, sit alanındaysa, değer veriliyorsa gerçek anlamda korumaya alınmalı. Artık insanlar zarar görüyor. Mahallede insanlar ve turistler kaçar oldu. Vatandaşın sesinin duyulmasını istiyoruz. Her birinin bu yangında 100’er bin liralık zararı oldu.

"Önlem alınmasını rica ediyorum"

Yangına uyuşturucu madde bağımlıları ve evsiz kişilerin neden olduğunu ileri süren Ay, şöyle devam etti:

Polisimiz geliyor yardımcı oluyor ama hepsinin başına bir polis bırakamayız, vatandaş da duramaz. O girdiği zaman bir şeyler içiyor ve yangın çıkıyor. Yangın başlayınca burayı terk ediyor ama mahalleli kalıyor.



Herkes gider biz kalırız ama buraya bir önlem alınmasını rica ediyorum. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Şu anda bunun gibi 5-6 tane daha evimiz var. Pazar günü her uyandığımızda bir yangın daha olacak diye korkuyoruz. Bizim mahallemiz eski valimizin ismini almış ve şu an onun kemikleri sızlıyordur.

"Kovalarla nöbet tutuyoruz ve bundan gocunmuyoruz"

Yangın tedirginliğinin vatandaşları nöbet tutmaya kadar götürdüğüne değinen Ay, şunları söyledi:

Son yangından sonra vatandaşlarımız korkudan dolayı nöbet tutar hale geldi. Daha önce de yapmıştık. Bazı sokaklarda yapmaya başladık çünkü baktık yangınlar bitmiyor, biz el atalım dedik. Biz artık kovalarla nöbet tutuyoruz ve bundan gocunmuyoruz.

"Her pazar aynı saatte bizim mahallemiz yanıyor"

Yangında evi zarar gören bina sakinlerinden Ayfer Beşibirlik, "Her an tedirginlik yaşıyorum. Yangın sonrası da göçme ya da çökme olayları oluyor diye korkuyoruz. Burayla ilgilenilmesi gerekiyor." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)