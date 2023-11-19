Antalya'ya tatile gelen Rus ailenin bavullarından otele ait eşyalar çıktı Alanya'ya gelen tatilci Rus ailenin, otelden ayrılırken bavullarından otele ait çok sayıda eşya çıkması şaşkınlık yarattı.

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DHA

Otellere gelen müşteriler arasında kendilerine kullanmaları için verilen ürünlerden bazılarını hatıra olarak götürenler var. Fakat bu kez, Alanya'ya tatilini geçirmek için gelen bir Rus aile, bu hatıralardan çok daha fazlasını bavullarına doldurarak beraberinde götürmek istedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde her şey dahil konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

Rus ailenin, otelde kullanamadıkları ürünleri ve tüketemedikleri yiyeceklerle içecekleri yanlarına aldıkları tespit edildi.

Otel personeli şüphelendi

Otel personeli, tatilci ailenin çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti.

Tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum

Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda ürün çıktı.

Alkollü içecekler pet şişelerde

Ayrıca turistlerin alkollü içecekleri de pet şişelere doldurduğu belirlendi.

Ürünlere el kondu

Otel yönetimi müşterilerden şikayetçi olmazken ürünlere el koydu. Otel personeli ise bavulların içinden çıkanları cep telefonuyla kaydetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)