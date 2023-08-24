Antalya'ya valizlerle sokulmaya çalışılan 51 kilo esrar yakalandı Doğu illerinden getirilen ve şehir merkezinde torbacı şahıslar aracılığı ile satılacağı belirlenen 51 kilo esrar polis takibiyle yakalanırken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor.

Son olarak yapılan bir operasyon güvenlik güçlerinin başarısıyla sonuçlandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla şehir merkezine uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen sürüyor.

Zehir tacirlerine operasyon

Doğu illerinde temin edilen uyuşturucu esrar maddesinin Antalya’ya nakledileceği ve bu uyuşturucu maddelerin şehir genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığı ile satılacağı yönünde bilgiler elde edildi.

51 kilo esrar maddesi yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Serik ve Aksu ilçelerinde yapılan operasyonlarda “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 2 şahıs toplamda 51 kilo esrar maddesi ile yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.