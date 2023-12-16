Antalya'yı sel aldı! Caddeler göle döndü, seralar zarar gördü Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede bölgede su taşkınlara neden oldu. Ardından bölgedeki iş yerleri ve seraları su bastı.

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İHA

Yaz turizminin gözdesi Antalya'yı bir kez daha yağmur vurdu.

Her yağmur sonrası benzer manzaraların ortaya çıktığı kentte, cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü.

Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde aniden gelen sağanak yağış taşkınlara sebep oldu.

Alt yapıdan yakındılar

Sağanak yağmur hızını artırınca, ilçe merkezinde bazı işlerine su girdi, caddeler gölete döndü, seralar zarar gördü.

Yağmur, portakal bahçelerine de zarar verdi. Vatandaşlar, alt yapının yetersiz olmasından şikayet etti.

Logar kapaklarını açmaya çalıştılar

Kendi imkanları ile iş yerlerine giren sel sularını tahliye etti, logar kapaklarını açmaya çalıştı.

Üreticiler, dere yatağının değiştirilmesi sebebiyle seralarını su bastığını belirterek ellerinden bir şey gelmediğini yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi.

Eşyaları zarar gördü

Dizine kadar suyun içine girip serasını kontrol etmeye çalışan bir kadın üretici, 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.

Kadının 2 dönüm serası, evi ve eşyam zarar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)